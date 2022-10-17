Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У селі Черкаські Тишки у понеділок прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області та судово-медичним експертом ХОБСМЕ виявили трьох загиблих, які стали жертвами "руського миру", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що встановлені жертви: 84-річний чоловік та його 81-річна дружина - загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння.

Окрім того, правоохоронці виявили залишки трупа без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюються данi особи та обставини смерті.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що на Донеччині 29 вересня росіяни вбили 8 цивільних, поранили 17. Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі не можна встановити.

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