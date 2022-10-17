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Війна з Росією: хроніка
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На Харківщині знайшли тіла трьох людей, двоє з них загинули внаслідок ворожого обстрілу в березні

17 жовтня, 2022 понедiлок
21:27
війна з Росією На Харківщині знайшли тіла трьох людей, двоє з них загинули внаслідок ворожого обстрілу у березні

Прокурори продовжують фіксувати наслідки окупації Харківської області, зокрема виявлено три трупи мирних мешканців, які загинули внаслідок воєнних злочинів РФ

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У селі Черкаські Тишки у понеділок прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області та судово-медичним експертом ХОБСМЕ виявили трьох загиблих, які стали жертвами "руського миру", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що встановлені жертви: 84-річний чоловік та його 81-річна дружина - загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали сусіди на території домоволодіння.

Окрім того, правоохоронці виявили залишки трупа без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюються данi особи та обставини смерті.

"За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

                             

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Кримінал
геноцид
Харківщина
геноцид українців
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