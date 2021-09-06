На Харківщині зростає кількість COVID-хворих, домінує штам коронавірусу "Дельта", - ОДА

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає Укрінформ.

"Ми розуміємо, на сьогоднішній день, і вже маємо офіційне підтвердження, що саме "Дельта" панує в нас на території області. На минулому тижні було направлено 50 зразків в лабораторію в Київ, і напередодні вихідних ми отримали підтвердження, що 45 відправлених зразків – це "Дельта". Виходячи з цього відсотку, основним штамом є саме "Дельта", - зауважив він.

За словами Черняка, у більшості хворих штамом коронавірусу "Дельта" - легка форма. Майже всі вони мешканці Харкова, ще кілька – з громад області.



Читайте також: Коли в Україні можуть запровадити локдаун: коментар МОЗ

В ОДА назвали ситуацію в області стабільною та контрольованою, проте звернули увагу й на зростанні захворюваності, особливо в обласному центрі.

"Динамічні показники захворюваності на території міста безпосередньо в 2,5 рази переважують показники по всій іншій території області, що свідчить про те, що велике скупчення людей і недотримання санітарних правил дають свої ознаки", - додав Черняк.



Читайте також: Ляшко: Україна може перейти в "жовту" зону карантину з 13 вересня