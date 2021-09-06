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На Харківщині зростає кількість COVID-хворих, домінує штам коронавірусу "Дельта", - ОДА

6 вересня, 2021 понедiлок
16:03
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У Харківській області панує штам коронавірусу "Дельта". Виявлено 45 нових випадків захворювання цим штамом

Про це повідомив на брифінгу заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає Укрінформ.

"Ми розуміємо, на сьогоднішній день, і вже маємо офіційне підтвердження, що саме "Дельта" панує в нас на території області. На минулому тижні було направлено 50 зразків в лабораторію в Київ, і напередодні вихідних ми отримали підтвердження, що 45 відправлених зразків – це "Дельта". Виходячи з цього відсотку, основним штамом є саме "Дельта", - зауважив він.

За словами Черняка, у більшості хворих штамом коронавірусу "Дельта" - легка форма. Майже всі вони мешканці Харкова, ще кілька – з громад області.

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В ОДА назвали ситуацію в області стабільною та контрольованою, проте звернули увагу й на зростанні захворюваності, особливо в обласному центрі.

"Динамічні показники захворюваності на території міста безпосередньо в 2,5 рази переважують показники по всій іншій території області, що свідчить про те, що велике скупчення людей і недотримання санітарних правил дають свої ознаки", - додав Черняк.

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Наразі від коронавірусу в стаціонарах Харківщини лікується 658 пацієнтів.

 

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Харківська область
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штам коронавірусу
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