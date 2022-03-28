На Харківщині ЗСУ збили російський літак та безпілотник
28 березня Збройні сили України збили літак та безпілотник окупантів на Харківщині
Про це повідомляє повітряне командування "Схід".
"На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних Сил знищив черговий ворожий літак!", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, прокуратура має докази використання Росією заборонених касетних бомб на Одещині та Харківщині.
- Полоненому російському льотчику повідомили про підозру у воєнних злочинах, зокрема у бомбардуванні мирних житлових масивів Харківщини.
- Попри часті обстріли, Харків вже почали прибирати від руїн і приводити у звичне життя.
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