Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.

"30 жовтня на Харківщині близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється)", - ідеться повідомленні.

З 24 лютого до 30 жовтня ЗСУ знищили 252 російські гелікоптери.

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