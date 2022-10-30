На Харківщині ЗСУ збили російський ударний гелікоптер
На Харківщині вдень 30 жовтня українські зенітники знищили ударний гелікоптер окупантів
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в телеграмі.
"30 жовтня на Харківщині близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Схід" збито російський ударний вертоліт (тип встановлюється)", - ідеться повідомленні.
- З 24 лютого до 30 жовтня ЗСУ знищили 252 російські гелікоптери.
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