Про це інформують в фейсбуці Військово-морські сили Збройних сил України.

Українські захисники знищують техніку російських окупантів і брати у полон солдатів в Україні.



"На Херсонському напрямку наша артилерія підбила ворожий танк, який знаходився в зоні відповідальності підрозділу, а бійці взяли двох полонених. Також артилерійські підрозділи завдавали удари по скупченню живої сили та техніки окупантів, вели контрбатарейну боротьбу", - йдеться в повідомленні.



Втрати ворога в Херсонській області уточнюються.



Також наші захисники знищили два БМП-2, танк і взяли у полон трьох рашистів.



"На Донецькому напрямку морські піхотинці влаштували засідку, в результаті чого знищили 2 БМП-2, 1 танк, 15 осіб живої сили та взяли 3 полонених", - додали в ВМС.



Повідомляється, що майже усі полонені це примусово мобілізовані з так званої "ДНР".



"З боку кремлівських господарів вони мають відповідне ставлення, їх гонять як худобу на смерть й інколи навіть не видають засоби захисту. Виходячи з цього, у таких мобілізованих вибір не великий. Загинути від української зброї або бути розстріляним своїми. Однак, є й третій варіант – здатися в полон. Українці поважають міжнародне право, тому попри усю ненависть до російських нелюдів, полонених не вбивають", - пояснюють військові.