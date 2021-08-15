На Херсонщині психічно хвора людина кинулася з ножем на фельдшера та поліцейського

Ранком неділі, 15 серпня 2021 року, під час обслуговування виклику до села Веселе Новокаховської міської громади ножові поранення отримали працівник сектору реагування патрульної поліції місцевого підрозділу поліції та представник служби "103", передає Еспресо.TV.



"Як повідомив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін, близько сьомої ранку за номерами "102" та "103" зателефонувала мешканка села Веселе. Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби. Також мати повідомила, що встигла замкнути сина в літній кухні", - наводить подробиці сайт Нацполіції.



За вказаною адресою виїхали екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та швидка допомога. Однак, коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я хворий чоловік, виламавши двері, із ножем в руках вибіг назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та 43-річному старшому сержанту поліції.



Поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер.



Життю медпрацівника загрози немає.



Зловмисник був роззброєний бійцями роти поліції особливого призначення.





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