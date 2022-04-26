На Херсонщині і Миколаївщині окупанти продовжують підготовку до фейкових референдумів, - ОК "Південь"
На окупованих територіях Херсонщини і Миколаївщини продовжується діяльність рашистів із підготовки до фейкових референдумів
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Перекривши виїзди з населених пунктів, окупанти захоплюють будівлі органів місцевої влади, зривають українські прапори, під бряцання зброї і роздачу гуманітарної допомоги збирають персональні дані місцевих для фабрикування результатів голосування", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ворог намагається втриматися на зайнятих позиціях і "звичною тактикою оскаженілого звіра" вночі атакує Миколаїв системами залпового вогню "Смерч".
"Вражено житлові будівлі мирного населення, на жаль один з мешканців загинув", - додають військові.
Водночас, ворог також продовжує артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів, з яких відступив. Таким чином здійснюється і бойовий, і психологічний тиск на місцеве населення, яке ворог використовую в якості мирного щита для своїх позицій.
На Одещині ж продовжується контрдиверсійна робота з виявлення колаборантів і агітаторів "руського миру", зростає активність провокацій в Придністров’ї та набувають поширення інформаційні вкиди про спроби України наносити превентивні удари по невизнаній республіці.
Сили і тактика дій корабельного угруповання флоту агресора в Чорному морі незмінні. Тож, загроза ракетних ударів залишається.
- Президент України Володимир Зеленський застерігає російську сторону від підготовки та проведення так званих референдумів щодо створення "народних республік" у тимчасово окупованих районах
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