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Головна війна з Росією На Херсонщині не працює мобільний зв'язок, - ЗМІ

На Херсонщині не працює мобільний зв'язок, - ЗМІ

30 квітня, 2022 субота
20:40
війна з Росією Херсонська область

У Херсонській області зник мобільний зв'язок

Про це повідомило Суспільне мовлення Херсону у telegram з посиланням на спеціалістів мобільного оператора Vodafone.

За даними Суспільного, зв'язок зник не через аварію. 

"Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах", - йдеться у повідомленні.
 

  • 25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради.
  • 26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти представили своїх "голову ОВА" та "мера".У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині 30 квітня росіяни викрали з дому директора школи та вчителя Віктора Пендальчука.
  • В окупованій росіянами Новій Каховці Херсонській області на центральній площі росіяни відновлюють пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.
  • У розвідці повідомили, що український спротив може зруйнувати план кремля створити так звану Херсонську народну республіку.

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