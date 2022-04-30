На Херсонщині не працює мобільний зв'язок, - ЗМІ

Про це повідомило Суспільне мовлення Херсону у telegram з посиланням на спеціалістів мобільного оператора Vodafone.



За даними Суспільного, зв'язок зник не через аварію.



"Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах", - йдеться у повідомленні.



25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради.

26 квітня у захопленій міській раді Херсона окупанти представили своїх "голову ОВА" та "мера".У тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині 30 квітня росіяни викрали з дому директора школи та вчителя Віктора Пендальчука.

В окупованій росіянами Новій Каховці Херсонській області на центральній площі росіяни відновлюють пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну.

У розвідці повідомили, що український спротив може зруйнувати план кремля створити так звану Херсонську народну республіку.