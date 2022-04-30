На Херсонщині не працює мобільний зв'язок, - ЗМІ
У Херсонській області зник мобільний зв'язок
Про це повідомило Суспільне мовлення Херсону у telegram з посиланням на спеціалістів мобільного оператора Vodafone.
За даними Суспільного, зв'язок зник не через аварію.
"Немає зв'язку у Херсоні, Каховському районі, Новотроїцькій та Чаплинській громадах", - йдеться у повідомленні.
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