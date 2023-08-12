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На Херсонщині окупанти хочуть провести "ревізію" майна українців, - ЦНС

12 серпня, 2023 субота
08:16
Війна з Росією окупанти в Криму

Окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Херсонської області планує провести "інвентаризацію" рухомого і нерухомого майна українців

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених землях Херсонської області планує провести інвентаризацію "безгосподарчих об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під цією назвою росіяни мають на увазі те майно, яке лишили українці тікаючи від російського "звільнення". За даними ЦНС, спеціальні інспектори будуть шукати як рухоме, так й нерухоме майно, де немає власників.

Також, як зазначає спротив, росіяни будуть виявляти майно "самозахоплених" об’єктів, тобто майно українців, які лишились жити на окупованих територіях, але не переоформлюють право власності у так званих російських структурах.

"Після виявлення такого майна росіяни погрожують його "націоналізувати", тобто офіційно пограбувати місцевих мешканців", - додали у повідомленні.

  • У місті Каховка та в інших населених пунктах на території тимчасово окупованої Херсонської області загарбники поширюють фейки про відведення своїх військ для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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