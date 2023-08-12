Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених землях Херсонської області планує провести інвентаризацію "безгосподарчих об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під цією назвою росіяни мають на увазі те майно, яке лишили українці тікаючи від російського "звільнення". За даними ЦНС, спеціальні інспектори будуть шукати як рухоме, так й нерухоме майно, де немає власників.

Також, як зазначає спротив, росіяни будуть виявляти майно "самозахоплених" об’єктів, тобто майно українців, які лишились жити на окупованих територіях, але не переоформлюють право власності у так званих російських структурах.

"Після виявлення такого майна росіяни погрожують його "націоналізувати", тобто офіційно пограбувати місцевих мешканців", - додали у повідомленні.