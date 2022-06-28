Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В Херсоні в одному з українських банків ворог намагається відкрити відділення свого "Промзв’язок банку", зараз там ведуться фасадні роботи, окупанти також намагаються там під’єднати інтернет, оскільки станом на зараз жодної банківської установи на Херсонщині немає. Також окупанти посилюють роботу по видачі 10 тис. рублів. В деяких районних центрах Херсонської області почали збирати інформацію про бази даних тих людей, які готові брати ці кошти", - розповів Трошин.



Він також додав, що Херсонщині реальна гуманітарна криза.



"4 місяці в Херсон не завозять медикаменти, аптеки пусті й закриті. Магазини не працюють. є невелика кількість російських товарів з Криму, але насправді нічого немає з того, що справді потрібно. Вулиці міста перетворились на стихійні базари, де з машин торгують абсолютно усім", - сказав він.



Окупаційна влада планує відкрити у Херсоні відділення "Промсвязьбанку" - системного банку Росії, що займає одну з ключових ролей в обслуговуванні державного оборонного замовлення

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