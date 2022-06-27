Загарбники планують відкрити в Херсоні відділення підсанкційного банку
Окупаційна влада планує відкрити у Херсоні відділення "Промсвязьбанку" - системного банку Росії, що займає одну з ключових ролей в обслуговуванні державного оборонного замовлення
Про це написав у facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Як наголосив чиновник, банк, про який мова, включений до списку санкцій США і відключений від системи SWIFT. Факт незаконного відкриття у Херсоні відділення цього банку, а також нарощування темпів з видачі одноразової допомоги у розмірі 10 тис. рублів майже всім охочим свідчить про продовження насильницької інтеграції Херсонщини в економічну систему Росії.
Водночас мешканці тимчасово окупованої Херсонщини (попри те, що українські фінансові установи в регіоні заблоковані, як і можливості завозити гривневу готівку) переважною більшістю максимльно намагаються зберегти оборот саме в гривні, що також є своєрідною формою їхнього протесту.
"Внутрішньополітичні" процеси на Херсонщині стають напруженими, і є підстави припускати, що вже найближчим часом відбудеться перерозподіл ролей серед відомих колаборантів, чия некомпетенція змогла вразити навіть російських військових", - написав перший заступник голови Херсонської обласної ради.
- Окупанти планують відновити навчання на окупованій Херсонщині, вони змушують вчителів виходити на роботу.
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