На Херсонщині окупанти пропонують місцевим вступити до лав армії РФ, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 квітня.

"В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас під час таких перевірок, окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах РФ", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ за день завдали одного авіаудару та уразили три пункти управління ворога

Українська авіація за добу завдала одного удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили 3 пункти управління противника.

Росіяни за день здійснили 33 обстріли з РСЗВ та завдали 17 авіаударів по території України

Генштаб пише, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках - відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка, Павлівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

артилерійських обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи сил оборони відбили 22 атаки противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Степове, Кам'янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське.

противник вів наступальні дії в районах Кам'янки, Первомайського та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Керамік, Степове, Кам'янка, Тоненьке, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дії в районах Пречистівки та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

протягом поточної доби ворог безуспішно вів наступальні дії в районах Пречистівки та Вугледара. Здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Іванівка, Веселе Херсонської області та місто Херсон.

Росіяни обстріляли у Запорізькій області села Кам’янське та Мала Токмачка: загинули жінка та чоловік, ще одна людина поранена.