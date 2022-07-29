На Херсонщині окупанти в укріпрайони завозили тисячі одиниць техніки, а російських військових там близько 20 тисяч, - вчитель Шишковський

Про це йдеться в етері Еспресо.



"Настрої окупантів жахливі, про це свідчить відео одного з російських вояк про те, що у них немає можливості покинути Правобережжя, бо їх не відпускають і вони вже розуміють, що будуть перемолоті українськими силами. Там є укріпрайони окупантів, де знаходяться сотні різної техніки. Ми фіксували ворожу техніку тисячами одиниць. Якщо говорити про кількість військових, то приблизно 20 тисяч", - зазначив мешканець Херсонщини.



Сергій Шишковський прокоментував, що на сьогодні частина від завезеної окупантами техніки вже знищена, але завозили її вони достатньо багато.



"Найбільше укріплені райони противника знаходяться майже на межі з Миколаївською областю, тобто території, які окупанти ще тримають. А саме біля Снігурівки на Миколаївщині й далі села на Херсонщині - це Томина Балка, Станіслав по основній трасі за Чорнобаївкою, плюс сама Чорнобаївка. Під самим Херсоном теж окупанти укріпляються, але там менше техніки, військ та фортифікаційних споруд", - зауважив Шишковський.

28 липня ЗСУ знищили склад з боєкомплектами у Чорнобаївці

29 липня на Херсонщині українські військові знищили з американських гаубиць М777 окупантів, російські батарею артилерії, скупчення зброї й техніки

Також на Херсонщині ЗСУ продовжують успішно нищити окупантів, зокрема, цієї ночі низку ворожих цілей було знищено в Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках та Брилівцях

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