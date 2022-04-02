На Херсонщині окупанти викрали міського голову Таврійська

Про це повідомляє Таврійська міська територіальна громада.



Відомо, що чоловіка викрали ввечері 1 квітня.

"З вечора першого квітня відсутня інформація про місце перебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими", – йдеться в повідомленні.

У громаді зазначають, що мета ізоляції та вимоги представників окупаційних військ до очільника міста достовірно поки не відомі.

"Різак персонально відповідає за життєдіяльність 18-титисячної громади", – підкреслюється у повідомленні.