На Херсонщині окупанти й колаборанти намагаються запровадити систему обласних департаментів
На Херсонщині росіяни та колаборанти намагаються створити систему обласних департаментів, використувуючи приміщення облради
Про це у фейсбуці написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Орки та їхні прислужники намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи, зокрема, приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради", - зазначив він.
Юрій Соболевський пообіцяв звернутися до працівників обласних комунальних підприємств і установ щодо того, що будь-яка співпраця з окупантами неприйнятна.
"Це наша земля, наша країна, а ці чорти тут проїздом!" - наголосив перший заступник голови облради.
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