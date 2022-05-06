English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти й колаборанти намагаються запровадити систему обласних департаментів

На Херсонщині окупанти й колаборанти намагаються запровадити систему обласних департаментів

6 травня, 2022 п'ятниця
13:59
війна з Росією

На Херсонщині росіяни та колаборанти намагаються створити систему обласних департаментів, використувуючи приміщення облради

Про це у фейсбуці написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Орки та їхні прислужники намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи, зокрема, приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради", - зазначив він.

Юрій Соболевський пообіцяв звернутися до працівників обласних комунальних підприємств і установ щодо того, що будь-яка співпраця з окупантами неприйнятна.

"Це наша земля, наша країна, а ці чорти тут проїздом!" - наголосив перший заступник голови облради.

  • 9 травня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської областей та окупованих територій Запоріжжя.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
облрада
Херсонщина
росіяни
колаборанти
співпраця з окупантами
департамент
комунальне підприємство
Читайте також:
Олександр Лукашенко
5 травня, 2022 четвер
Лукашенко заперечив участь Білорусі у війні проти України і висловив подив тим, що російська "операція так затягнулася"
5 травня, 2022 четвер
У Польщі назріває урядова криза: прем'єр вимагає відставки голови МЗС, якого підтримує президент, – ЗМІ
5 травня, 2022 четвер
Економіка Росії витримає удар нафтового ембарго ЄС при ціні нафти вище $44 за барель, – FT
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.34
    Купівля 31.34
    Продаж 32.02
  • EUR
    Купівля 32.92
    Продаж 33.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
6 травня
14:21
Біля острова Зміїний горить фрегат РФ, ймовірно підбитий українським "Нептуном", - Думская
14:16
Україна ЄС
71% громадян Євросоюзу впевнені, що Україна є частиною європейської сім’ї, - опитування Flash Eurobarometer
14:13
Російські війська намагаються оточити Попасну на Луганщині, - мер
13:53
Ексклюзив
Ігор Козій
Якщо Путін не знищить свій народ, то народ знищить Путіна, – військовий експерт Козій про ймовірність загальної мобілізації в Росії
13:49
У Нідерландах невідомі розмалювали військове кладовище свастикою та прапорами України, МЗС назвало це провокацією
13:48
окупанти
Росіяни використовують документи нібито вбитих українських солдатів, які викрали під час мародерства в будинках Маріуполя, для публікацій
13:37
Ексклюзив
Віталій Портников
"Що ви святкуєте 9 травня?": Портников нагадав, що радянські військові у Другій світовій служили злочинній армії, навіть якщо не чинили злочинів
13:35
Важкопоранених українців доправили для лікування у Німеччину за допомогою "летючого шпиталю"
13:30
Родина Скрябіна передала футболку музиканта на благодійний аукціон, аби допомогти зібраними коштами ЗСУ
13:25
Олаф Шольц
Німеччина готова здійснювати транзит скрапленого газу до країн, які не мають виходу до морів, - Шольц
13:19
МОН і ЮНІСЕФ відкривають безкоштовні онлайн-групи підтримки для педагогів
13:11
На Луганщині повністю або частково знеструмлені 38 населених пунктів, росіяни знищують об'єкти водної інфраструктури, - Гайдай
13:05
Працівники Запорізького військового госпіталю, волонтери і пацієнти виступили проти звільнення головлікаря медзакладу Писанка
13:04
окупанти
Сєвєродонецьк майже оточений, окупанти намагаються штурмувати місто з кількох напрямків, - очільник ВЦА Стрюк
12:56
ЗСУ знищили
У небі над Дніпром українські військові збили російський безпілотник
12:53
окупанти танк рф
Російські солдати насипають пісок у паливну систему танків, щоб не йти в атаку: СБУ перехопила розмову окупантів
12:45
Сергій Дяченко
Помер український письменник і сценарист Сергій Дяченко
12:43
МЗС РФ
У Росії заявили, що не застосовуватимуть ядерну зброю проти України
12:27
Окупанти в Криму проводять пропагандистські акції до 9 травня зі збором коштів на війну проти України, - Денісова
12:27
санкції проти РФ
ЄС розгляне відтермінування для трьох країн ембарго на російську нафту до 2024 року, Угорщина просить ще більше часу, - Bloomberg
12:24
Приїхав перед початком повномасштабної війни й міг шпигувати на користь РФ: у Запоріжжі викрили російського льотчика
12:21
паспорт лнр
Окупанти на Луганщині погрожують українцям репресіями за відмову приймати громадянство псевдореспублік
12:03
ЗСУ знищили втрати рф
Майже 25 тис. військових, 1110 танків, 324 безпілотники та 199 літаків: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
12:00
Ексклюзив
без електрики леп
Без світла залишаються близько 820 населених пунктів України, - виконавчий директор ДТЕК Сахарук
11:58
На Кіпрі прихистили понад 16 тис. українських біженців
11:44
окупанти евакуація
На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла до лікарні поранених цивільних
11:42
Ексклюзив
нафта
Замість західного світу – азійський: тепер РФ продає нафту на азійському ринку та демпінгує, – ексдержуповноважена антимонопольного комітету
11:30
Окупанти в Маріуполі готуються до "свята" 9 травня: відновлюють радянські пам'ятники, розбирають завали, змушують маріупольців витягувати з-під руїн тіла загиблих
11:29
евакуация гумкоридор
Гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя 6 травня не працюватиме через російські обстріли
11:26
Євген Клопотенко
Кухар Євген Клопотенко поділився рецептом нової страви "Русня під Ізюмом"
11:20
залишилися без води
Розвозили людям воду: на Луганщині зникло двоє рятувальників
10:47
Роттердам
У Нідерландах росіяни розтрощили автівки українців, евакуйованих із Маріуполя, - радник мера
10:44
Близько 50% офіційно працевлаштованих українців у Польщі працюють некваліфікованою робочою силою
10:24
Відтепер у "Дії" можна змінити ім'я й місцезнаходження ФОП
10:01
Ексклюзив
храм УПЦ МП в Ірпені
У Конотопі заборонена діяльність Московського патріархату, - голова міськради Семініхін
09:57
Болгарія шукає притулок для 30 тис. біженців з України
09:47
ЗСУ знищили російські БПЛА
У небі над Одещиною ЗСУ збили російський безпілотник
09:31
Оксфордський університет запускає програму стипендій для безкоштовного навчання українських біженців
09:22
артилеристи знищили російський "Урал"
Миколаївські артилеристи знищили російський "Урал" з боєкомплектом і бліндаж окупантів
09:16
З Азовсталі вдалося вивезти майже 500 людей, триває наступний етап операції з евакуації, – Єрмак
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV