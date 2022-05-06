На Херсонщині окупанти й колаборанти намагаються запровадити систему обласних департаментів

Про це у фейсбуці написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Орки та їхні прислужники намагаються створити систему обласних департаментів, використовуючи, зокрема, приміщення та ресурси комунальних підприємств Херсонської обласної ради", - зазначив він.

Юрій Соболевський пообіцяв звернутися до працівників обласних комунальних підприємств і установ щодо того, що будь-яка співпраця з окупантами неприйнятна.

"Це наша земля, наша країна, а ці чорти тут проїздом!" - наголосив перший заступник голови облради.

9 травня президент РФ Володимир Путін може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської областей та окупованих територій Запоріжжя.

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