Про це повідомили у звіті Генштабу.

"У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог, для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції, був змушений задіяти вертольоти та зброю", - пише Генштаб ЗСУ.

Також відзначають, що через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму, відзначено інтенсивне переміщення автобусів, у яких перебувають російські солдати без зброї.

9 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українська авіація завдала російським окупантам значних втрат на Донеччині та Півдні України.

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