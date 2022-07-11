На Херсонщині окупанти захопили Інститут тваринництва "Асканія-Нова"
Російські військові на тимчасово окупованій Херсонщині захопили інститут тваринництва "Асканія-Нова". Нацполіція відкрила кримінальне провадження
Про це йдеться на офіційному сайті Національної поліції.
Зазначається, що про факт захоплення інституту стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів.
У дописі йшлося про те, що представники окупаційної "комендатури" за підтримки військових РФ та представників їх силових структур захопили науково-дослідну установу – біосферний заповідник "Асканія-Нова", що розташований у Каховському районі.
Як передає Нацполіція, на будівлі інституту окупанти вивісили російський трикольор та представили так званого нового "директора підприємства". Повідомляється, що раніше колаборант працював на херсонській митниці, а свого часу його батько обіймав посаду заступника директора цього ж інституту.
Наразі окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці, проте зголосилися лише охоронці та деякі науковці. Більшість наукових працівників на співпрацю з росіянами не зголосилися.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
Інститут тваринництва "Асканія-Нова" є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин.
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