Про це йдеться на офіційному сайті Національної поліції.

Зазначається, що про факт захоплення інституту стало відомо під час моніторингу інтернет-ресурсів.



У дописі йшлося про те, що представники окупаційної "комендатури" за підтримки військових РФ та представників їх силових структур захопили науково-дослідну установу – біосферний заповідник "Асканія-Нова", що розташований у Каховському районі.



Як передає Нацполіція, на будівлі інституту окупанти вивісили російський трикольор та представили так званого нового "директора підприємства". Повідомляється, що раніше колаборант працював на херсонській митниці, а свого часу його батько обіймав посаду заступника директора цього ж інституту.



Наразі окупаційна влада схиляє працівників установи до співпраці, проте зголосилися лише охоронці та деякі науковці. Більшість наукових працівників на співпрацю з росіянами не зголосилися.



Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.



Інститут тваринництва "Асканія-Нова" є потужним науково-дослідним центром півдня України з проблем тваринництва, де століттями виводили нові високопродуктивні породи сільськогосподарських тварин.

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