На Херсонщині окупанти запровадили режим посиленої безпеки

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ", - пишуть в ЗСУ.

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