На Херсонщині окупанти запровадили режим посиленої безпеки
У Генштабі ЗСУ відзначили, що на Херсонській області росіяни запровадили режим посиленої безпеки
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ", - пишуть в ЗСУ.
- Починаючи з 00:00 16 вересня російські війська завдали по території України 4 ракетних, 5 авіаційних та 12 ударів з РСЗВ.
- Росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях, вони розміщують у школах та ліцеях особовий склад та військову техніку.
- На окупованих територіях Херсонщини російські військові усвідомлюють, що їхні єдині шанси повернутись додому - це поранення або смерть.
- У п'ятницю, 16 вересня, українські захисники знищили 1 опорний пункт російського агресора та відбили атаку РФ на Бахмут.
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