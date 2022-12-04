На Херсонщині окупанти змушують літніх людей отримувати паспорти РФ аби забрати пенсію
У тимчасово окупованому Скадовському районі, що на Херсонщині, виплати перестали доставляти по домівках, а у відділках літніх людей змушують отримувати паспорти РФ, аби забрати пенсію
Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні від 4 грудня.
"В тимчасово зайнятому Скадовському районі працівники пошти припинили доставку виплат пенсіонерам. У відділеннях пошти для отримання пенсій загарбники примушують літніх людей писати заяви та отримувати паспорти й громадянство Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі розповіли, що на Херсонщині, на річці Чайка, під виглядом проведення заходів боротьби з диверсійними розвідувальними групами, окупанти встановили блокпост та заборонили прохід для приватних човнів.
"Окупанти обмежують права і свободи цивільних громадян на тимчасово зайнятій території Херсонської області", - наголошує Генштаб.
- За добу 3 грудня окупанти гатили по Херсонщині 46 разів, під ураженням житловий фонд та інфраструктура міста.
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