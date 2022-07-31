Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Люди шукають укриття, готуються до боїв. Орки на блокпостах уповільнили пропуск машин. Перед мостом, з боку Антонівки, ворог розмістив "гаубиці" та "гради" між будинків", - зауважила Лугова.

Секретар Херсонської міськради також додала, що у Херсоні лунають вибухи, але люди радіють тому, що відбувається контрнаступ ЗСУ.

"Ситуація у Херсоні й радісна, і печальна. Людей тішить те, що Херсонщина та Херсон будуть звільнені. На зведений понтон спостерігається велика черга на виїзд з Херсона, люди виїжджають. Потік автівок не припиняється", - підкреслила Лугова.

30 липня гелікоптерні пари ЗСУ завдали удари по опорних пунктах росіян в Херсонському і Миколаївському районах



Керівник пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що ворога дратують успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку

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