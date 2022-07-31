На Херсонщині орки розміщують "гради" між житлових будинків, - секретар Херсонської міськради Лугова
Секретар Херсонської міськради Галина Лугова розповіла, що у населених пунктах орки прикриваються мирним населенням
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Люди шукають укриття, готуються до боїв. Орки на блокпостах уповільнили пропуск машин. Перед мостом, з боку Антонівки, ворог розмістив "гаубиці" та "гради" між будинків", - зауважила Лугова.
Секретар Херсонської міськради також додала, що у Херсоні лунають вибухи, але люди радіють тому, що відбувається контрнаступ ЗСУ.
"Ситуація у Херсоні й радісна, і печальна. Людей тішить те, що Херсонщина та Херсон будуть звільнені. На зведений понтон спостерігається велика черга на виїзд з Херсона, люди виїжджають. Потік автівок не припиняється", - підкреслила Лугова.
- 30 липня гелікоптерні пари ЗСУ завдали удари по опорних пунктах росіян в Херсонському і Миколаївському районах
-
- Керівник пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що ворога дратують успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.6
Купівля 39.6Продаж 40.89
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе