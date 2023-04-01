На Херсонщині помер електромонтер, який напередодні підірвався на міні
На Херсонщині у лікарні помер електромонтер, який у п'ятницю, 31 березня, підірвався на міні
Про це повідомила у facebook пресслужба Херсонської ОВА..
"У лікарні від отриманих травм помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення у Посад-Покровському", - йдеться у дописі.
- 31 березня у селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули.
- Російська армія за добу, 31 березня, здійснила 54 обстріли Херсонської області, загинули троє людей.
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