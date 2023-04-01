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На Херсонщині помер електромонтер, який напередодні підірвався на міні

1 квітня, 2023 субота
12:29
війна з Росією обережно міни

На Херсонщині у лікарні помер електромонтер, який у п'ятницю, 31 березня, підірвався на міні

Про це повідомила у facebook пресслужба Херсонської ОВА..

"У лікарні від отриманих травм помер 32-річний електромонтер, що підірвався на російській міні, коли відновлював лінії електроживлення у Посад-Покровському", - йдеться у дописі. 

  • 31 березня у селі Посад-Покровське Херсонської області на російській міні підірвалися троє енергетиків, двоє з них загинули.
  • Російська армія за добу, 31 березня, здійснила 54 обстріли Херсонської області, загинули троє людей.
Суспільство
зброя
російська армія
Херсонщина
Військові новини
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