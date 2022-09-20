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На Херсонщині ППО збила російський штурмовик, а на Миколаївщині - дрон-камікадзе

20 вересня, 2022 вiвторок
19:22
війна з Росією Су-25

20 вересня українська ППО збила на Херсонщині російський штурмовик Су-25, а на Миколаївщині - дрон-камікадзе "Shahed-136"

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"20 вересня, близько 17:00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українські воїни на Миколаївщині близько четвертої години дня збили дрон-камікадзе "Shahed-136", який рашисти маркують як "Герань-2": "Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри".

  • Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили село Чкаловське, що на Харківщині, від російських загарбників.
  • А воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за два дні пройшли більше як 150 км в тилу ворога і дійшли до Осколу.
  • За 19 вересня повітряні сили "приземлили" російський Су-25, ракету Х-59 та 5 ворожих дронів.
  • Упродовж 19 вересня українські військові на Півдні знищили 90 окупантів, 3 танки, 2 БПЛА та склад ворожих боєприпасів. 
  • Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжують успішно знищувати російських загарбників та їхню техніку.  

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ППО
російська армія
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
окупанти
Військові новини
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