Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

"20 вересня, близько 17:00 години, на Херсонщині, військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито черговий російський штурмовик Су-25", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що українські воїни на Миколаївщині близько четвертої години дня збили дрон-камікадзе "Shahed-136", який рашисти маркують як "Герань-2": "Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри".

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого звільнили село Чкаловське, що на Харківщині, від російських загарбників.

А воїни-десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України за два дні пройшли більше як 150 км в тилу ворога і дійшли до Осколу.

За 19 вересня повітряні сили "приземлили" російський Су-25, ракету Х-59 та 5 ворожих дронів.

Упродовж 19 вересня українські військові на Півдні знищили 90 окупантів, 3 танки, 2 БПЛА та склад ворожих боєприпасів.

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади продовжують успішно знищувати російських загарбників та їхню техніку.

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