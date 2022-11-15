Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив під час телемарафону.

За його словами, вибухотехніки розміновують житлові будинки, водоканал, об’єкти обленерго, державний архів тощо.

"На кінець тижня таких груп буде 25. Ми маємо величезні території, які потрібно розміновувати та поновити там повноцінну поліцейську діяльність. Наразі поліцейські вже розмінували близько 400 гектарів території, зокрема 50 квадратних кілометрів лише в місті Херсон та його околицях", - сказав Клименко.

Він додав, що під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона загинув один працівник поліції, ще четверо отримали поранення. Голова Нацполіції порадив мешканцям Херсонщини не поспішати з поверненням додому.

"В тимчасовій окупації перебувало близько 80 тисяч містян. Ми опрацьовуємо всі звернення громадян, перевіряємо всю інформацію, яка надходить до поліції. Разом із тим ми й надалі рекомендуємо громадянам тимчасово утриматися від повернення до свого житла до того часу, поки не будуть розміновані повністю дороги, адміністративні будинки і, звичайно, житловий фонд", - підкреслив Клименко.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

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