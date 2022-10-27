Про це він розповів в етері Еспресо.

"Все, що пов'язано з діями РФ, які ми бачили в інформаційній сфері, а саме вигадки про підготовку з боку України підриву греблі або використання "брудної бомби", – це все свідчення, що Росія налякана наслідками, які можуть її чекати після втрати Херсона. І зараз росіяни здійснюють ротацію своїх військ на Херсонщині під приводом евакуації місцевого населення з правого берега річки Дніпро. Противник виводить свої найбільш ефективні війська, які вже там перебували тривалий час і втратили свою боєздатність, і заводяться інші частини", - прокоментував військовий експерт.



Валерій Рябих зауважив, що все-таки там залишається досить велике угруповання ворога, а за оцінками українських аналітичних структур зазначено, що на правому березі наразі діють близько 21-22 БТГ (батальйонно-тактичних груп).



"Також видно, що противник оздоблює позиційні райони та готується до ведення боїв у місті. З огляду на такі дії, я вважаю, що поки не прийняте політичне та військове рішення щодо подальшої долі, тобто може бути два варіанти: або противник сам піде, або стане у жорстку оборону", - пояснив Рябих.

25 жовтня Генштаб ЗСУ повідомляв, що окупанти готують оборонні позиції та евакуюють персонал різних сфер на Херсонщині

27 жовтня очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, що росіяни намагаються посилити свої позиції у Херсоні, перекидаючи туди нещодавно мобілізованих громадян РФ

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