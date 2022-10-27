На Херсонщині РФ під приводом евакуації населення проводить ротацію військ, - військовий експерт Рябих
Військовий експерт Defense Express Валерій Рябих зазначив, що на правому березі річки Дніпро у Херсонській області залишається велике угруповання ворога, за оцінками українських аналітичних структур, там діють близько 21-22 БТГ
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Все, що пов'язано з діями РФ, які ми бачили в інформаційній сфері, а саме вигадки про підготовку з боку України підриву греблі або використання "брудної бомби", – це все свідчення, що Росія налякана наслідками, які можуть її чекати після втрати Херсона. І зараз росіяни здійснюють ротацію своїх військ на Херсонщині під приводом евакуації місцевого населення з правого берега річки Дніпро. Противник виводить свої найбільш ефективні війська, які вже там перебували тривалий час і втратили свою боєздатність, і заводяться інші частини", - прокоментував військовий експерт.
Валерій Рябих зауважив, що все-таки там залишається досить велике угруповання ворога, а за оцінками українських аналітичних структур зазначено, що на правому березі наразі діють близько 21-22 БТГ (батальйонно-тактичних груп).
"Також видно, що противник оздоблює позиційні райони та готується до ведення боїв у місті. З огляду на такі дії, я вважаю, що поки не прийняте політичне та військове рішення щодо подальшої долі, тобто може бути два варіанти: або противник сам піде, або стане у жорстку оборону", - пояснив Рябих.
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