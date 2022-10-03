Про це в ефірі Еспресо заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський

"Є заяви росіян, що всі, хто перебуває на території Херсонщини є громадянами РФ. Зрозуміло, що це юридично повний абсурд і не мають юридичної сили такі заяви", - зазначив він.

Соболевський наголосив, що ці люди - наші громадяни, які є патріотами.

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"Їм необхідно сьогодні максимально уникати отримання російських паспортів, тому що паралельно або після цього може відбуватися примусова мобілізація місцевого населення до так званого добровольчого батальйону Херсонщини", - додав чиновник.

Він заявив, що немає інформації, що людей вже почали забирати.

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"Підготовку до цього певну бачимо, але фактів того, що наших людей забирають та мобілізовують, немає", - підсумував Соболевський.