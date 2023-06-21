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На Херсонщині росіяни поспіхом вивозять тіла загиблих від потопу в невідомому напрямку, – ОВА

21 червня, 2023 середа
16:28
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

На лівому березі Херсонщини представники окупаційної влади збирають та забирають тіла українців, які загинули внаслідок потопу через підрив росіянами Каховської ГЕС

Про це інформує голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише Радіо Свобода.

"Всі тіла, які вони знаходять, вони пакують у чорні мішки й вивозять в невідомому напрямку, кажуть, що вони їх везуть на Каланчак. Ніхто не може порахувати, скільки саме тіл людей родичі привозять до лікарні, вони ставлять будь-який діагноз причини смерті, але не утоплення для того, щоб не фіксувалися жертви саме їхнього теракту, щоб, як завжди, сховати свої злочини", – розповів Толоконніков.

Російські окупанти ігнорують прохання місцевих жителів про те, що потрібно обстежити домівки й розібрати завали, бо під ними можуть бути загиблі.

Речник припускає, що кількість загиблих може бути дуже великою, однак зафіксувати це нині неможливо.

"Усе, що ми можемо отримати, – це кількість загиблих з лікарні, поки що це по Олешках – близько 11, стільки ж приблизно і по Голій Пристані", – додав представник ОВА.

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
  • У ЦНС розповіли, що в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей внаслідок підриву Каховської ГЕС.
  • Станом на 20 червня загинула щонайменше 21 людина на правобережжі Херсонщини.
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховка
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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