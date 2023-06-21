Про це інформує голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише Радіо Свобода.

"Всі тіла, які вони знаходять, вони пакують у чорні мішки й вивозять в невідомому напрямку, кажуть, що вони їх везуть на Каланчак. Ніхто не може порахувати, скільки саме тіл людей родичі привозять до лікарні, вони ставлять будь-який діагноз причини смерті, але не утоплення для того, щоб не фіксувалися жертви саме їхнього теракту, щоб, як завжди, сховати свої злочини", – розповів Толоконніков.

Російські окупанти ігнорують прохання місцевих жителів про те, що потрібно обстежити домівки й розібрати завали, бо під ними можуть бути загиблі.

Речник припускає, що кількість загиблих може бути дуже великою, однак зафіксувати це нині неможливо.

"Усе, що ми можемо отримати, – це кількість загиблих з лікарні, поки що це по Олешках – близько 11, стільки ж приблизно і по Голій Пристані", – додав представник ОВА.