На Херсонщині росіяни ракетою зруйнували школу
В Осокорівці на Херсонщині внаслідок російського ракетного удару зруйновано 70% будівлі школи
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
До повномасштабної війни РФ проти України й окупації Осокорівки в місцевій школі навчалося 360 дітей. Вони здобували освіту за програмою Нової української школи. У навчальному закладі були нове обладнання, ноутбуки, проєктори, принтери, меблі.
"Нині тут не чути сміху дітей, у школі ніхто не навчається. Через пряме влучання російської ракети не залишилося жодного вцілілого класу, обвалилась стеля, вибиті вікна і двері. Навчальний заклад зруйновано на 70%", - наголосив очільник ОВА.
- З 24 лютого до 29 жовтня росіяни пошкодили в Україні 2688 закладів освіти, 331 із них зруйнували повністю.
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