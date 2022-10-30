Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

До повномасштабної війни РФ проти України й окупації Осокорівки в місцевій школі навчалося 360 дітей. Вони здобували освіту за програмою Нової української школи. У навчальному закладі були нове обладнання, ноутбуки, проєктори, принтери, меблі.

"Нині тут не чути сміху дітей, у школі ніхто не навчається. Через пряме влучання російської ракети не залишилося жодного вцілілого класу, обвалилась стеля, вибиті вікна і двері. Навчальний заклад зруйновано на 70%", - наголосив очільник ОВА.

З 24 лютого до 29 жовтня росіяни пошкодили в Україні 2688 закладів освіти, 331 із них зруйнували повністю.

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