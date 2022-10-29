Повномасштабне вторгнення РФ в Україну: кількість поранених дітей зросла до понад 823
В Україні 430 дітей загинули, ще понад 823 постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більш ніж 1253 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 29 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 430. Зросла кількість поранених - понад 823", - наголосили ювенальні прокурори.
Відомості не остаточні, адже їх іще з'ясовують у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше потраждалих дітей - у Донецькій області - 420, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 58, Дніпропетровській - 31.
У Бахмутському на Донеччинні 28 жовтня росіяни поранили 13-річну дівчинку.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2688 закладів освіти. 331 з них зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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