На Херсонщині розширили список населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ми бачимо, що російський терор не припиняється. Тож спільно з військовими та правоохоронцями ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обов'язкову евакуацію оголосили у Станіславі, Широкій Балці та Олександрівці.

"Звертаюся до жителів. Будь ласка, не нехтуйте цією рекомендацією. Об’єктивно оцініть ситуацію. Подбайте про безпеку. Власну та близьких", - наголосив Прокудін.