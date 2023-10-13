На Херсонщині розширили список населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми
У п'ятницю, 13 жовтня, на засіданні Ради безпеки Херсонської області ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ми бачимо, що російський терор не припиняється. Тож спільно з військовими та правоохоронцями ухвалили рішення розширити перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації родин з дітьми", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обов'язкову евакуацію оголосили у Станіславі, Широкій Балці та Олександрівці.
"Звертаюся до жителів. Будь ласка, не нехтуйте цією рекомендацією. Об’єктивно оцініть ситуацію. Подбайте про безпеку. Власну та близьких", - наголосив Прокудін.
- 14 вересня на Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог.
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