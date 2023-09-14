На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Евакуація охоплює такі населені пункти: Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Одрадокам'янку, Милове, Качкарівку, Дудчани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівники й Приозерне. Батькам обіцяють допомогти з виїздом і облаштуванням на новому місці

Крім того, була змінено часові рамки комендантської години. Тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00.

"Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду”, - зазначив Прокудін.

Він додав, що інші рішення стосуються оборони області, і вони будуть сюрпризом для росіян.

Відзначимо, що окупанти обстрілюють Херсонщину фактично щодня, а то і декілька разів на добу.