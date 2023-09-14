На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
На Раді оборони Херсонщини ухвалили рішення щодо обов'язкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Евакуація охоплює такі населені пункти: Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївку, Червоний Маяк, Тягинку, Львове, Ольгівку, Бургунку, Миколаївку, Одрадокам'янку, Милове, Качкарівку, Дудчани, Новокаїри, Золоту Балку, Михайлівку, Гаврилівку, Осокорівку, Микільське, Понятівку, Токарівку, Білозерку, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівку, Садове, Комишани, Зимівники й Приозерне. Батькам обіцяють допомогти з виїздом і облаштуванням на новому місці
Крім того, була змінено часові рамки комендантської години. Тепер вона триватиме з 20:00 до 6:00.
"Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на об'єктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду”, - зазначив Прокудін.
Він додав, що інші рішення стосуються оборони області, і вони будуть сюрпризом для росіян.
Відзначимо, що окупанти обстрілюють Херсонщину фактично щодня, а то і декілька разів на добу.
- Вночі 14 вересня російська армія атакувала артилерією селище Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула 6-річна дитина, 4 людей отримали поранення.
- А вже вдень завдали удару поблизу села Михайлівка у Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району. У той момент там перебували двоє чоловіків: 37 та 42 років. Вони отримали поранення.
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