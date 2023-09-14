РФ атакувала Херсонщину: поранені 2 цивільних

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається, що росіяни завдали удару поблизу села Михайлівка у Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району. У той момент там перебували двоє чоловіків: 37 та 42 років. Вони отримали поранення.

Наразі їх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.