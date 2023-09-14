РФ атакувала Херсонщину: поранені 2 цивільних
Російські терористи у четвер, 14 вересня, атакували Херсонську область: поранено двох цивільних, які перебували у полі поблизу села Михайлівка
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни завдали удару поблизу села Михайлівка у Новоолександрівській сільській громаді Бериславського району. У той момент там перебували двоє чоловіків: 37 та 42 років. Вони отримали поранення.
Наразі їх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.
- Вночі 14 вересня російська армія атакувала артилерією селище Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Унаслідок обстрілу загинула 6-річна дитина, 4 людей отримали поранення.
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