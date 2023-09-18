На Херсонщині трактор наїхав на ворожу міну: одна людина загинула, іншу поранено

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"17 вересня в одному з населених пунктів Бериславського району

під час робіт на полі трактор наїхав на ворожу міну, що здетонувала. У кабіні автотранспорту перебували двоє людей, які отримали травми різного ступеня", - йдеться у повідомленні.

"По прибуттю на місце події рятувальники допомогли транспортувати постраждалих до карети швидкої допомоги. На жаль, дорогою до шпиталю один чоловік помер", - додали в ДСНС.

Людей закликають не пересуватись дорогами, які не перевірили сапери.