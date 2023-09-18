На Херсонщині трактор наїхав на ворожу міну: одна людина загинула, іншу поранено
На Херсонщині 17 вересня трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху дістали поранення дві людини, одна з яких померла у швидкій дорогою до лікарні
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"17 вересня в одному з населених пунктів Бериславського району
під час робіт на полі трактор наїхав на ворожу міну, що здетонувала. У кабіні автотранспорту перебували двоє людей, які отримали травми різного ступеня", - йдеться у повідомленні.
"По прибуттю на місце події рятувальники допомогли транспортувати постраждалих до карети швидкої допомоги. На жаль, дорогою до шпиталю один чоловік помер", - додали в ДСНС.
Людей закликають не пересуватись дорогами, які не перевірили сапери.
- 6 вересня на Сумщині та Харківщині на мінах підірвалися автомобілі, внаслідок чого дістали поранення 5 людей.
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