На Херсонщині ЦНАП позначив у документі Сімферополь територією РФ
Поліція Херсонської області перевіряє інформацію щодо видачі ЦНАПом документа, у якому Сімферополь позначений російським містом
Про це повідомляє пресцентр поліції Херсонщини.
У Фейсбуці 15 лютого було оприлюднено пост, згідно з яким у ЦНАПі Олешківської територіальної громади видали документ, у якому Сімферополь позначили території Росії.
"Наразі вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області під номером 168. Проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення", - заявили в поліції.
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