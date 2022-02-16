На Херсонщині ЦНАП позначив у документі Сімферополь територією РФ

Про це повідомляє пресцентр поліції Херсонщини.



У Фейсбуці 15 лютого було оприлюднено пост, згідно з яким у ЦНАПі Олешківської територіальної громади видали документ, у якому Сімферополь позначили території Росії.



"Наразі вказана інформація зареєстрована до Журналу єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Херсонській області під номером 168. Проводиться перевірка, за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення", - заявили в поліції.



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