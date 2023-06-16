Про це в телемарафоні інформує речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Російські військові починають повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, та посилюють обстріли. Зокрема вночі на 16 червня їх було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність", - зазначила спікерка.

Також речниця додала, що окупанти цієї ночі обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі на Херсонщині. Ворог знову застосовує мінометні розрахунки по наших позиціях. Це попри те, що російські сили переважно користуються тяжкою артилерією та реактивними системами залпового вогню.

"Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу", - розповіла Гуменюк.