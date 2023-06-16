На Херсонщині ворог починає повертатися на позиції, які відкрилися від великої води, посилює обстріли, - Гуменюк
Після підриву Каховської ГЕС російські війська відступили з позицій, які опинилися під водою. Але зараз зайняли колишні місця і посилили обстріли Херсонщини
Про це в телемарафоні інформує речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Російські військові починають повертатися на ті позиції, які відкрилися від великої води, та посилюють обстріли. Зокрема вночі на 16 червня їх було близько 40 в нашій зоні відповідальності. Для нічного періоду це досить висока інтенсивність", - зазначила спікерка.
Також речниця додала, що окупанти цієї ночі обстріляли вісім населених пунктів, є загиблі на Херсонщині. Ворог знову застосовує мінометні розрахунки по наших позиціях. Це попри те, що російські сили переважно користуються тяжкою артилерією та реактивними системами залпового вогню.
"Поява таких одиниць на тих позиціях, які були полишені ними, нами не залишається непоміченою. І за минулу добу ми відмінусували три великі гармати, які завдавали удару великими калібрами по правому берегу", - розповіла Гуменюк.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
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Станом на ранок 16 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка і Кізомис.
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