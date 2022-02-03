На Херсонщині зареєстрували перші зараження на "Омікрон"

Про це повідомив головний санітарний лікар Херсонщини Юрій Ромаскевич.



"За результатами секвенування надісланих до референс-лабораторії зразків в області виявлено циркуляцію штаму "Омікрон". З 30 ПЛР-зразків 29 надали позитивний результат на саме цей штам", - написав він.



За його словами, це свдчить не тільки про циркуляцію цього варіанту коронавірусу, але й про домінантність.

Нагадаємо, раніше у 20 областях України зафіксували зараження на "Омікрон".

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