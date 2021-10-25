На Херсонщині знайшли повішеним патрульного поліцейського

Про це повідомляє сайт Нацполіції у Херсонській області.



Близько 12:30 до територіального підрозділу поліції міста Олешки звернувся 59-річний чоловік, який розповів, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка.



Правоохоронці під час виізду на місце події з'ясували особу померлого.



Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Відкрито кримінальне провадження, у межах якого проводяться експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського.



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