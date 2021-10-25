На Херсонщині знайшли повішеним патрульного поліцейського
У неділю, 24 жовтня, у Херсонській області в лісу виявили повішеним 32-річного співробітника патрульної поліції
Про це повідомляє сайт Нацполіції у Херсонській області.
Близько 12:30 до територіального підрозділу поліції міста Олешки звернувся 59-річний чоловік, який розповів, що під час прогулянки по лісу виявив тіло повішеного чоловіка.
Правоохоронці під час виізду на місце події з'ясували особу померлого.
Під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявили. Відкрито кримінальне провадження, у межах якого проводяться експертизи та інші слідчі дії для встановлення обставин смерті патрульного поліцейського.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.77
- Актуальне
- Важливе