Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ЗСУ привітали орків з днем оркостана. З вечора до ранку палали й детонували ворожі склади боєприпасів. Такий святковий салют зробили наші сили. Більше б таких салютів! ЗСУ просувається невеликими кроками до звільнення нашої рідної землі. Нам допомагають партизани Руху опору, які розхитують зсередини окупанта своїми діями. Сьогодні весь Херсон був обклеєний листівками, щодо залякування окупанта", - розповів Хлань.

Депутат Херсонської облради також додав, що Херсонщина сьогодні на межі виживання.

"Вони розуміють, що не довго їм залишилось. Попри те, вони роблять концерти й сподіваються, що хтось до них прийде. Люди не прийшли. На Каховщині наші люди зняли зі стели триколірну ганчірку (прапор Росії, - Ред.) По всій області Рух опору дав зрозуміти окупантам, що в них напрямок тільки за російським кораблем, а ще вони можуть піти за Кобзоном, - наголосив Хлань.