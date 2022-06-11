Українські війська ведуть контрнаступ поблизу Херсона, - міська рада
Українські захисники здійснюють контрнаступ на трьох напрямках Херсонської області. Збройні сили України повністю контролюють селище Таврійське
Про це повідомила пресслужба міської ради Херсону.
"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", - йдеться у повідомленні.
Оперативне командування "Південь" станом на 13:00 повідомляло, що у Херсонській області відбуваються інтенсивні бойові дії. Внаслідок обстрілів поранено мирних жителів.
"На Херсонщині, зокрема на адмінмежі із сусідніми областями та у Бериславському районі, бойові дії досить інтенсивні, багато пошкоджених будинків та будівель, поранених мирних жителів, вбитої худоби", - йдеться у повідомленні.
Додають, що в області проблема з ліками, дитячим харчуванням іншими гуманітарними вантажами. Доставка з України заблокована.
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