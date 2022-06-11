Українські війська ведуть контрнаступ поблизу Херсона, - міська рада

Про це повідомила пресслужба міської ради Херсону.

"Українські війська ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка Херсонської обл. Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування "Південь" станом на 13:00 повідомляло, що у Херсонській області відбуваються інтенсивні бойові дії. Внаслідок обстрілів поранено мирних жителів.

"На Херсонщині, зокрема на адмінмежі із сусідніми областями та у Бериславському районі, бойові дії досить інтенсивні, багато пошкоджених будинків та будівель, поранених мирних жителів, вбитої худоби", - йдеться у повідомленні.

Додають, що в області проблема з ліками, дитячим харчуванням іншими гуманітарними вантажами. Доставка з України заблокована.

2 червня прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення Росією зерна з окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя через кримські порти.

8 червня на Херсонщині окупанти розпочали підготовку до відзначення дня Росії.

11 червня The New York Times написали, що українські партизани допомогли ЗСУ знищити російські бази на Херсонщині.

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