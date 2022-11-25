Про це інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у телеграм.

За його словами, в Хмельницькій області склалася одна з найважчих ситуацій з енергопостачанням після обстрілів військ РФ.

Станом на 00:28 25 листопада повідомлялося про відсутність світла в 437 тис. абонентів у 1060 населених пунктах Хмельниччини.

"Попри неймовірні зусилля енергетиків, досі без світла Ізяслав та Білогір'я, сподіваємося підключити їх до ранку", - пише Гамалій.

Повідомляється, що Хмельницька область має 35% потужності від своїх потреб: можливо підключити всю критичну інфраструктуру. Житловий фонд отримає електрику поступово.

Гамалій пише про роботу ХАЕС: перший блок вивели на потужність 500 МВт, другий — на мінімально контрольований рівень.

Однак 25 листопада промисловість запустити поки не вдасться.

"Енергетики продовжують працювати 24/7. Дякуємо їм за важку працю!" - наголошує голова ОВА.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

Спікер Енергоатому Леонід Олійник у коментарі зазначив, що через обстріли та зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки були відключені та працювали без генерації.

24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb