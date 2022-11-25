На Хмельниччині без світла залишаються 437 тис. споживачів, область серед регіонів з найскладнішою ситуацією з електропостачанням
Хмельниччина має 35% потужності від потреб для регіону: можливо підключити всю критичну інфраструктуру, однак 1060 населених пунктів нині без електрики
Про це інформує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у телеграм.
За його словами, в Хмельницькій області склалася одна з найважчих ситуацій з енергопостачанням після обстрілів військ РФ.
Станом на 00:28 25 листопада повідомлялося про відсутність світла в 437 тис. абонентів у 1060 населених пунктах Хмельниччини.
"Попри неймовірні зусилля енергетиків, досі без світла Ізяслав та Білогір'я, сподіваємося підключити їх до ранку", - пише Гамалій.
Повідомляється, що Хмельницька область має 35% потужності від своїх потреб: можливо підключити всю критичну інфраструктуру. Житловий фонд отримає електрику поступово.
Гамалій пише про роботу ХАЕС: перший блок вивели на потужність 500 МВт, другий — на мінімально контрольований рівень.
Однак 25 листопада промисловість запустити поки не вдасться.
"Енергетики продовжують працювати 24/7. Дякуємо їм за важку працю!" - наголошує голова ОВА.
- Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
- Спікер Енергоатому Леонід Олійник у коментарі зазначив, що через обстріли та зниження частоти в енергосистемі України на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки були відключені та працювали без генерації.
- 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби
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