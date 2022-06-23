На Хмельниччині чути вибухи
Зранку 23 червня мешканці Хмельницької області чули вибухи
Про це йдеться в застосунку "єТривога".
"Хмельницька обл. Повідомляють про вибухи. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
Також про вибухи пишуть користувачі мережі з області.
Тривогу на Хмельниччині було оголошено о 08:53. Поки офіційно інформацію не підтвердили.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе