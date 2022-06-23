На Хмельниччині чути вибухи

Про це йдеться в застосунку "єТривога".

"Хмельницька обл. Повідомляють про вибухи. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.



Також про вибухи пишуть користувачі мережі з області.



Тривогу на Хмельниччині було оголошено о 08:53. Поки офіційно інформацію не підтвердили.

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