На Хмельниччині відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт, - голова ОВА

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС", - написав Гамалій.

Також він додав, що жертв немає, а наслідки влучення ліквідовуються.

Нагадаємо, ввечері 28 квітня, у Шевченківському районі міста Києва пролунали два потужні вибухи. Крилаті ракети російських окупантів вдарили також по Фастову на Київщині

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