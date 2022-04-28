На Хмельниччині відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт, - голова ОВА
Сьогодні ввечері, 28 квітня, під час повітряної тривоги ворог атакував своїми ракетами і Хмельницьку область
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області. Пожежа ліквідована. Дякую працівникам ДСНС", - написав Гамалій.
Також він додав, що жертв немає, а наслідки влучення ліквідовуються.
- Нагадаємо, ввечері 28 квітня, у Шевченківському районі міста Києва пролунали два потужні вибухи. Крилаті ракети російських окупантів вдарили також по Фастову на Київщині
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