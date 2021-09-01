На Київ насувається гроза

Про це повідомляє ДСНС.

На Київщині оголосили штормове попередження.

"Найближчої години в Києві та Київській області, з утриманням до кінця доби, гроза", - йдеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі попередили про сильні дощі та вітер 1-2 вересня на території України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb