На Київ насувається гроза
ДСНС оголосила штормове попередження в Києві та області
Про це повідомляє ДСНС.
На Київщині оголосили штормове попередження.
"Найближчої години в Києві та Київській області, з утриманням до кінця доби, гроза", - йдеться в повідомленні.
- В Укргідрометцентрі попередили про сильні дощі та вітер 1-2 вересня на території України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.87
Купівля 26.87Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 31.61Продаж 31.99
- Актуальне
- Важливе