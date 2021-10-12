На Київщині чоловік у камуфляжі розстріляв автівку з сім'єю

Про це повідомляє у Facebook поліція Київської області.

"Близько 07:45 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки. Чоловіка поранено у ногу, пошкоджено автівку", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв зловмисник та усі обставини стрільби.

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