На Київщині чоловік розорав курган віком щонайменше 2 тис. років: йому загрожує до двох років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.



Зазначається, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, яка належить до земель історико-культурного призначення та особливо цінних земель.



За даними слідчих, навесні 2021 року один із місцевих жителів Володарської громади за допомогою сільськогосподарської техніки зорав самовільно зайняту ділянку землі та засіяв її.



Однак саме на цій території розташовувався курган, віком III тис. до н.е. – I тис. н.е. Так, через дії землероба безповоротно втрачено культурну спадщину місцевого значення. Згідно із законодавством, вона перебувала під охороною держави.



Чи знав чоловік про розташування історичного кургану, у прокуратурі не уточнюють. Однак тепер йому загрожує обмеження волі від 2 до 4 років або позбавлення волі до 2 років.

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