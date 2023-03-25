На Київщині досі не ідентифіковано 200 загиблих унаслідок збройної агресії РФ

Про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив в етері телемарафону.

Він ствердив, що станом на 25 березня вдалося відшукати 484 громадян України, а правоохоронці отримали 767 повідомлень про зникнення людей.

Так, нині 283 особи вважаються зниклими безвісти, а 200 загиблих лишилися не ідентифіковані.Загалом під час окупації Київщини Росія вбила 1374 українців.