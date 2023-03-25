На Київщині досі не ідентифіковано 200 загиблих унаслідок збройної агресії РФ
Після деокупації Київської області не вдалося ідентифікувати 200 загиблих внаслідок російської збройної агресії громадян України
Про це керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов заявив в етері телемарафону.
Він ствердив, що станом на 25 березня вдалося відшукати 484 громадян України, а правоохоронці отримали 767 повідомлень про зникнення людей.
Так, нині 283 особи вважаються зниклими безвісти, а 200 загиблих лишилися не ідентифіковані.Загалом під час окупації Київщини Росія вбила 1374 українців.
- Нагадаємо, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області раніше повідомив, що станом на 3 березня 2023 року на території Київщини 278 цивільних громадян залишалися безвісти зниклими.
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