На Київщині лунатимуть вибухи: проводять навчання і розмінування
Сьогодні у Київській області пройдуть навчання для саперів, а також знищення вибухонебезпечних предметів
Про це повідомляє Київська ОВА.
Згідно з інформацією, у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
До того ж, у Бориспільському районі спеціалісти ДСНС знищуватимуть ВНП.
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