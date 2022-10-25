На Київщині лунатимуть вибухи: проводять навчання і розмінування

Про це повідомляє Київська ОВА.

Згідно з інформацією, у Вишгородському районі пройдуть навчання для саперів. У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

До того ж, у Бориспільському районі спеціалісти ДСНС знищуватимуть ВНП.

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