На Київщині не обмежуватимуть електропостачання 10 лютого

Про це повідомляє ДТЕК.

За інформацією компанії, на Київ встановлено ліміти, які сягають 66% потреби у споживанні. На Дніпропетровщину – на 59% потреби у споживанні.

Як пояснили в Укренерго, такі ліміти дають змогу застосувати у Києві та Дніпропетровській області графіки стабілізаційних відключень.

Водночас на Київщині 10 лютого, за умови відсутності нових обстрілів і руйнувань, електропостачання не обмежуватимуть, а на Одещині діятимуть тестові графіки стабілізаційних відключень.