На Київщині не обмежуватимуть електропостачання 10 лютого
Укренерго опублікував ліміти споживання електроенергії на п'ятницю, 10 лютого
Про це повідомляє ДТЕК.
За інформацією компанії, на Київ встановлено ліміти, які сягають 66% потреби у споживанні. На Дніпропетровщину – на 59% потреби у споживанні.
Як пояснили в Укренерго, такі ліміти дають змогу застосувати у Києві та Дніпропетровській області графіки стабілізаційних відключень.
Водночас на Київщині 10 лютого, за умови відсутності нових обстрілів і руйнувань, електропостачання не обмежуватимуть, а на Одещині діятимуть тестові графіки стабілізаційних відключень.
- 7 лютого стало відомо, що Укренерго змінить графіки відключень світла в усіх областях таким чином, що кожен регіон у конкретний день матиме постійний доступ до електроенергії: це відбудеться для вимірювання споживання енергії в областях.
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