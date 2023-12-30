На Київщині один з водоканалів скидав хімікати в річку, - Держекоінспекція

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Столичного округу (ДЕІ СО).

"Перемогу в номінації "Найбільше забруднення водних ресурсів 2023" отримує один з водоканалів Київщині, який скидає воду в річку Сквирку з перевищенням вмісту амонію у 78 разів!" - йдеться у повідомленні.

У рамках реалізації Плану дій щодо оздоровлення та відновлення річки Рось, у грудні 2023 року ДЕІ СО розпочала проведення перевірок перших суб’єктів господарювання, діяльність яких може впливати на стан річки.

У ході перевірки, інспектори ДЕІ СО зібрали проби зворотних вод та провели лабораторні дослідження, у результаті яких встановили, що комунальне підприємство "СКВИР-ВОДОКАНАЛ" у період з 13 грудня по 26 грудня скидало зворотні води до річки Сквирка, притоки річки Рось, з перевищенням нормованих значень забруднюючих речовин по азоту амонійному в 78 разів (також зафіксовані перевищення ще по 6 речовинам).

"Державною екологічною інспекцією Столичного округу буде зібрано всі необхідні для проведення розрахунку дані та буде виставлена підприємству претензія про стягнення збитків, завданих довкіллю", - зазначили інспектори.

Фото: facebook Державна екологічна інспекція Столичного округу