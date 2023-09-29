Японські вчені виявили мікропластик у хмарах
Нове дослідження учених з Університету Васеда в Японії показує, що пластикові дощі забруднюють навколишнє середовище і здоров’я людей
Про це інформує Aljazeera.
Учені відвідали гори Фудзі та Ояма, де зібрали воду з туманів, що огортають ці вершини. Вони використали передові методи візуалізації для аналізу зразків, щоб визначити їх фізичні та хімічні характеристики.
У результаті дослідження було виявлено дев’ять різних типів полімерів і один тип гуми в мікрочастинках повітря, розмір яких варіювався від 7,1 до 94,6 мікрометра. Виявлено, що кожен літр зразка хмарної води мав в середньому від 6,7 до 13,9 частинки пластику.
Автор дослідження з Університету Васеда Хіроші Окочі зазначив, що коли мікропластик потрапляє у верхню атмосферу і поглинає ультрафіолетове випромінювання сонця, він розпадається, сприяючи утворенню парникових газів.
Мікропластик є також в організмі людей і тварин. Дослідження показує, що він був виявлений у багатьох органах, таких як легені, серце, кров, плацента і фекалії.
"Десять мільйонів тонн цих пластикових шматочків потрапляють в океан, вивільняються з океанськими бризками й потрапляють в атмосферу. Це означає, що мікропластик, можливо, став важливим компонентом хмар, забруднюючи майже все, що ми їмо і п'ємо, через "пластикові дощі", - заявили в Університеті Васеда.
Повідомляється, що мікропластик, який складається з пластикових частинок розміром до 5 мм, є продуктом промислових відходів, текстилю, синтетичних автомобільних шин, засобів особистої гігієни та інших джерел. Цей матеріал вже було знайдено всередині риби, в арктичному морському льоду та в снігу Піренейських гір, що розташовані між Францією та Іспанією.
- Крім того, група японських компаній займається розробкою перших у світі пластикових пляшок для напоїв, виготовлених з біологічних матеріалів, а не нафти.
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