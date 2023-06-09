На Київщині оголосили жовтий рівень небезпеки. Очікується гроза
У суботу, 10 червня, в Київській області очікується гроза, оголошено жовтий рівень небезпеки
Про це повідомляє Київська ОВА.
У суботу на Київщині очікується гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
"На Київщині спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища – Укргідрометцентр. І рівень небезпечності – жовтий. Будьте уважні та обережні під час перебування на вулиці в негоду", - пише ОВА.
- У п'ятницю, 2 червня, у Києві суттєво погіршились погодні умови була гроза. У столиці України були часткові відключення світла.
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