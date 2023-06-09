На Київщині оголосили жовтий рівень небезпеки. Очікується гроза

Про це повідомляє Київська ОВА.

У суботу на Київщині очікується гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

"На Київщині спостерігатимуться небезпечні метеорологічні явища – Укргідрометцентр. І рівень небезпечності – жовтий. Будьте уважні та обережні під час перебування на вулиці в негоду", - пише ОВА.